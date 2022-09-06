اتحاد العمال: تعديلات باللوائح المالية والإدارية لتطوير آليات العمل النقابى

كتبت آية دعبس

قال محمد جبران القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال ، إن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وضع أمام الجمعية العمومية جدول الأعمال الذى تضمن خطة العمل المستقبلية للتنظيم النقابى، تماشيا مع متطلبات التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والتى أصبح لعمال مصر ومنظماتهم النقابية الدور الحتمي لتنفيذها عن طريق بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب من أجل تحقيق مستهدفات الوطن وتوفير المناخ الآمن في العمل ودعم مسيرة التنمية في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الناجزة.

وأضاف جبران، خلال كلمته بالجمعية العمومية لاتحاد العمال المنعقدة الآن: "هذا التوجه الوطني يحتاج إلى تطوير آليات العمل النقابي بكافة مستوياته والاستفادة المثلي من موارده الذاتية وأنشطة مؤسساته الثقافية والترفيهية والاجتماعية فهذا الأمر يحتاج إلى تعديل بعض اللوائح المالية والإدارية وهو ما سيقرره مؤتمر الجمعية العمومية اليوم لكي يتمكن الاتحاد العام ونقاباته من إدارة شئونه بقوة واقتدار وبما يحفظ للتنظيم النقابي مكانته المتميزة والمشاركة في أداء الواجب الوطني بكفاءة داخليا وخارجيا عن طريق تحديث أنشطته وبرامجه التثقيفية والخدمية والصحية تماشيا مع متطلبات الجمهورية الجديدة، إلى جانب تقوية علاقاته مع المنظمات الإقليمية والدولية باعتبار أن التنظيم النقابي العمالي هو من أكبر القوى الناعمة المساندة للجهود الدبلوماسية الرسمية في الخارج.

وتابع: "نحن نعيش مرحلة هامة ونقلة حضارية واسعة في كافة المجالات التنموية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي فإننا نتطلع في المرحلة القادمة إلى تعميق العلاقة وتبادل الثقة بين التنظيم النقابية والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ومؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية وتعميق الحوار الاجتماعي مع القطاع الخاص الوطني لكون العمال شركاء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يحقق التوازن في علاقات العمل التى نص عليها الدستور والقانون واتفاقيات العمل العربية والدولية التى صدقت عليها مصر".

واستطرد: "تجتاز مصر في هذه الأيام معركة البناء والتحدي الأمر الذى يفرض على عمال مصر الشرفاء بذل المزيد من الجهد والعرق والوقوف صفا واحدا خلف قواتنا المسلحة الباسلة ورجال الشرطة الأبطال في مواجهة المؤامرات الدنيئة والتصدي لمحاولات التشكيك أو النيل من مقدرات الوطن، وفي ختام كلمتي أدعوا أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء اللجان النقابية بضرورة التواجد في مواقع العمل بين صفوف العمال لحل مشاكلهم وتشجيعهم على بذل الجهد والطاقة لمواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التى تعيشها مصر في ظل القيادة الحكيمة والسياسة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي".

كما رحب جبران بحسن شحاته وزير القوى العاملة لحضوره فعاليات الجمعية العمومية، ورعايته الكاملة للاتحاد العام ومنظماته النقابية، قائلا: هذا بالتزامن مع بداية مرحلة جديدة من أداءنا النقابي لخدمة وطننا العزيز بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسعي نحو بناء الجمهورية الجديدة. يأتي ذلك مع بداية الدورة النقابية التى أثمرت عنها الانتخابات العمالية من القاعدة إلى قمة التنظيم النقابي هو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.