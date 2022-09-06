اليوم السابع
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اتحاد الجمعيات الأهلية ينظم اجتماعا لدعم مؤسسات مدنية للمشاركة بـcop27 الخميس

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 01:00 ص
اتحاد الجمعيات الأهلية ينظم اجتماعا لدعم مؤسسات مدنية للمشاركة بـcop27 الخميس الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
كتبت ـ منال العيسوى

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يستقبل الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى، يوم الخميس المقبل، بمقر الاتحاد العام، الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التي تم ترشيحها لحضور فعاليات مؤتمر تغير المناخ، الذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر 2022. 
 
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع التنسيقى، الذى ينظمة الاتحاد العام للجمعيات،  عرض الخبرات السابقة لمؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، إضافة لمحاوله التوصل لإطارعمل للجمعيات الأهلية،  المشاركة وغير المشاركة في حضور المؤتمر، ونوعية المشاركة في المنطقة الزرقاء، و المنطقة الخضراء وغيرها من رسائل الدعوة وكسب التأييد لمطالب العمل الأهلى فى مصر. 
 
ويتضمن الاجتماع أيضا  إبراز دور الدولة المصرية،  ومجالات تعزيز دور العمل الأهلي في مواجهة آثار التغير المناخي والتكيف والوقاية، واستثمار المؤتمر للتنسيق مع الدول المانحة والمنظمات الدولية، للحصول علي تمويل مشروعات تنموية مستدامة. 
 
جدير بالذكر، أن سكرتارية مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة قد وافقت على ترشيح عدد من مؤسسات المجتمع المدنى للمشاركة فى مؤتمر المناخ، بعد ترشيحهم من وزارة البيئة للخارجية المصرية والتي بدورها رشحتهم لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

العمل الأهلي

مؤسسات المجتمع المدنى

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الأمم المتحدة لتغير المناخ

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