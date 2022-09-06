إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم 4 سيارات بطريق الفيوم الصحراوى

عبدالرحمن سيد

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم 4 سيارات بمدخل مساكن الضباط بميدان الرماية بطريق الفيوم الصحراوي وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمدخل مساكن الضباط بميدان الرماية بطريق مصر الفيوم السريع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين اصطدام عدد من السيارات نتج عن الحادث إصابة كلا من "سهير محمد عبدالمجيد" 64 سنة، "سهام محمد عبدالمجيد" 55 سنة، "سلوي محمد عبدالمجيد" 62 سنة، "مني بكري فهمي" 43 سنة، "إيمان مرزوق سيد" 47 سنة، "حسين أحمد رمضان" 21 سنة، "ياسين جاسر" 22 سنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.