إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات إثر وقوع حادثى سير بصحراوى البحيرة

وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون العام لاسعافهم وتلقى العلاج اللازم.

كما أصيب شخصان بكسور وكدمات متفرقة بالجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى دائرة مركز النوبارية، وتم نقلهما إلى المستشفى العام لعلاجهما وإجراء الفحوصات الطبية.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.