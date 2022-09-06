إشادة أممية بالعمل مع الحكومة المصرية لـcop27 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. صور

كتبت : هند المغربي

ألتقت أمينه محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، مع مديري وكالات وبرامج الأمم المتحدة في مصر، وشارك فى اللقاء إلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة في مصر.

وخلال اللقاء أشاد الحضور بمشاركة فريق الأمم المتحدة في مصر بمختلف الوكالات والبرامج مع الحكومة المصرية والشركاء الآخرين والتزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى دعم كافة الوكالات والبرامج الرئاسية المصرية لمؤتمر المناخ المقرر إقامته في شرم الشيخ نوفمبر القادم COP27.





حيث وصلت اليوم الثلاثاء إلى القاهرة أمينه محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، للمشاركة فى النسخة الثانية من مُنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF2022 ووفقا لمركز اعلام الأمم المتحدة UNIC ستجتمع المسؤولة الأممية مع كبار مسؤولى الحكومة المشاركين فى مسار COP27 كما ستلتقى الشباب ومنظمات المجتمع المدني.

و يشهد مُنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF2022، فى نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، والمقرر انعقاده 7 سبتمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشاركة دولية رفيعة المستوى من قبل المؤثرين فى العمل المناخى ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومسئولى الأمم المتحدة، فى سبيل وضع توصيات وأفكار بناءة حول الأولويات التنموية على مستوى جهود العمل المناخى والتحول الأخضر والتمويل المبتكر والمختلط، لاسيما وأن المنتدى ينعقد قبل 60 يومًا فقط من مؤتمر المناخ COP27 المزمع انعقاده بمدينة شرم الشيخ.