إجلاء الآلاف مع وصول إعصار هينامنور إلى كوريا الجنوبية

وكالات

قالت السلطات في كوريا الجنوبية الثلاثاء، إن الآلاف من المواطنين جرى إجلاؤهم مع وصول إعصار هينامنور إلى اليابسة في جنوب البلاد، ومن المتوقع استمرار هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية طيلة الثلاثاء.

وحسب موقع الشرق الإخبارى، غادر الإعصار الذي اتجه شمالاً بسرعة حوالي 52 كيلومتراً في الساعة، شبه الجزيرة الكورية في حوالي الساعة 7:10 صباحاً عبر المياه قبالة مدينة أولسان بجنوب شرق البلاد بعد هبوطه في مدينة جوجي الساحلية، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يتجه الإعصار إلى شمال شرق البلاد ويمر على بعد حوالي 400 كيلومتر شمال غرب سابورو اليابانية في حوالي منتصف ليل الثلاثاء.