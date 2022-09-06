أبو الغيط: نسعى للاحتفاظ بوحدة الصف تطلعا للقمة العربية بالجزائر

كتب بيشوى رمزى

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن حرصه الشديد، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم الثلاثاء، على التأكيد على أهمية إحتواء أي خلاف وكل مشكلة من أجل الإحتفاظ بوحدة الصف تطلعاً للقمة المقبلة المقررة بالجزائر.

وكتب أبو الغيط على حسابه الرسمي بموقع تويتر في سلسلة تغريدات، "حرصت في كلمتي اليوم أمام مجلس ‎الجامعة العربية على مستوى ‎وزراء الخارجية على التأكيد على أهمية إحتواء أي خلاف وكل مشكلة من أجل الإحتفاظ بوحدة الصف تطلعاً للقمة المقبلة في ‎الجزائر."

وأضاف "ننظر إلى التطورات العالمية من زاوية رئيسية هى المصالح العربية .. كيف نصونها ونعززها وندافع عنها".

وأوضح أن الجامعة العربية تتبنى دراسة شاملة حول موضوع الأمن الغذائي، مؤكدا أن هذا الموضوع سيكون أولوية عربية.

وأضاف أنه في كافة الأزمات العربية المشتعلة، يظل الحل السياسي الخيار الوحيد الممكن لتحقيق الإستقرار وإنهاء المعاناة الهائلة للشعوب