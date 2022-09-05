77 أستاذًا من جامعة طنطا أعضاء باللجان العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات

الغربية - محمد طارق

أعلن المجلس الأعلى للجامعات التشكيل الجديد للجان العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين، للدورة الرابعة عشرة 2022-2025، ضم التشكيل 77 أستاذاً بجامعة طنطا بعضوية اللجان العلمية ومُقرري للجان العلمية.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تعتز باختيار هذا العدد من علمائها بعضوية اللجان العلمية الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات موضحا زيادة العدد بنسبة 10% عن تشكيل لجان الدورة المنقضية الأمر الذى يعكس اهتمام الجامعة بمنظومة البحث العلمي التي تحظى بأولوية قصوى بخطة الجامعة الاستراتيجية ومستهدفاتها، لمواكبة التقدم العالمي في المجالات البحثية والتكنولوجية المختلفة وتعزيز قدرات الجامعة التنافسية مشيراً إلى حرص الجامعة على توجيه كافة أشكال الدعم لباحثيها وأعضاء هيئة التدريس وعلمائها لنشر إنتاجهم العلمي في كبرى المجلات الدولية والمصنفة في قواعد البيانات العالمية ، ما كان له عظيم الأثر فى اختيار هذه الكوكبة من الاساتذة ضمن التشكيل الجديد للجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة لجميع أساتذة الجامعة أعضاء اللجان العلمية الدائمة للترقيات، مؤكداً أن ذلك يعد نتاجا لجودة التعليم والبحث العلمي بالجامعة، حيث تأتى نسبة أساتذة الجامعة باللجان 6.5% من إجمالي عدد الأساتذة باللجان البالغ عددهم 1197 أستاذاَ بالجامعات المصرية.

ومن جانبه أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث أن أعضاء اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين شملت 6 أساتذة من كلية الآداب، و6 من كلية الحقوق و4 بكلية التجارة و2 بكلية التربية و2 بكلية التربية النوعية و7 بكلية العلوم، و32 بكلية الطب، و7 بكلية طب الأسنان، و4 بكلية الصيدلة و2 بكلية الزراعة، و3 من كلية الهندسة، و2 بكلية التمريض.