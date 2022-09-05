5246 حصيلة الكشف الطبي للطلاب المستجدين والقدامى بجامعة قناة السويس.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الإدارة العامة للخدمات الطبية استقبلت منذ بداية الكشف الطبى حتى أمس الأحد 5 آلاف و246 طالبا وطالبة بواقع 1809 طلاب قدامى، 2928 طالبا مستجدا، 33 كلية تجارة قدامى و476 كلية تجارة مستجد، هذا بالإضافة إلى بدء عمل الكشف الطبي للتقديم لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وقال الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الإدارة الطبية أستقبلت طلاب المدينة القدامى من الأحد 21 أغسطس ومستمرين بالتوازى مع الكشف الطبى للمستجدين حيث اتخذت الإدارة أقصى درجات الاستعداد للتسهيل على الطالب والتقليل من وقت الانتظار قدر المستطاع.

وأوضحت الدكتورة سمر فتحى صديق، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية أنه تم تفعيل 4 شبابيك للتغلب على التكدس لقطع الايصالات مع تجهيز 3 نقاط للكشف الطبى داخل الإدارة الطبية بالإضافة لنقطة الكشف الطبى للطلاب القدامى تحت إشراف مديرى الإدارات حيث يتوجه الطالب للنقطه الطبية الخاصه به لإنهاء كافه الاجراءات المطلوبة من كشف الباطنه والعظام والرمد ثم التوجه لتوقيع الكشف بعباده الأسنان وينتهى الإجراءات بإجراء التحاليل بمعمل الإدارة ثم تختتم الخطوات بمراجعة إنهاء إجراءات الكشف الطبى وختم وتوقيع كبير الأطباء.

جدير بالذكر أن الإدارة أتخذت كافة الإجراءات الاحترازية بتقليل تكدس الطلاب لإجراء الكشف الطبى حيث يتم التسجيل مسبقا لتحديد ميعاد للكشف الطبى من خلال اللينك الخاص بالتسجيل حيث يقوم الطالب اولا بالتسجيل عبر الرابط الخاص بالكشف الطبى وادخال البيانات الخاصة به ويتم تحديد ميعاد لتوقيع الكشف الطبى مسبقا ثم يقوم بطباعة استمارة الكشف الطبى سواء للطالب المستجد أو استمارة الكشف الطبى الخاصة بالمدن من خلال الرابط يتعرف الطالب على التعليمات العامة خلال الكشف الطبى والأوراق اللازمة لاحضارها اثناء الكشف، وقد تم تحديد مدخل خاص لدخول الطلاب ومدخل اخر لخروج الطلاب بالإضافة لتحديد أماكن خاصة لانتظار أولياء الأمور لتطبيق كافه الاجراءات الاحترازيه وتقليل الزحام والتكدسات اثناء الكشف الطبى مع تحديد ساحات انتظار خارجيه لأولياء الأمور والطلاب لتفادى الازدحام داخل الادارة أو الانتظار فترات طويله وذلك تسهيلاً على الطلاب.