20 قتيلا وجريحا إثر انفجار قرب السفارة الروسية فى كابول

وكالات

قتل وأصيب قرابة 20 شخصًا، اليوم الإثنين، في انفجار وقع بالقرب من مبنى السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول.

وحسب موقع العين الإخبارى، قالت مصادر أمنية اليوم الإثنين، إن انفجارا وقع قرب السفارة الروسية على طريق دار الأمان في كابول، مضيفة أنه "لا يوجد تقرير حتى الآن عن تفاصيل هذا الحدث".

ولم تعلن السفارة الروسية أو حركة طالبان الأفغانية تفاصيل عن الانفجار والأضرار الناجمة عن ذلك، كما لم تعرف على الفور الجهة التي تقف وراء تلك الهجمات.

وأبقت روسيا سفارتها مفتوحة بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان منتصف أغسطس 2021، رغم عدم اعترافها بشرعية حكومة الحركة حتى الآن.