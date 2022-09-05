11 أستاذا بجامعة السادات ضمن تشكيل اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات

المنوفية - محمد فتحى

تقدم الدكتور خالد جعفر رئيس جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، بالتهنئة لعدد 11 أستاذا بجامعة مدينة السادات لاختيارهم ضمن تشكيل اللجان العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في دورتها الرابعة عشر 2022/2025.

وهنأ رئيس الجامعة، بالنيابة عن مجلس الجامعه الأساتذة والعلماء من الجامعة الذين تم اختيارهم ضمن التشكيل الرسمي للجان والذى وصفه بأنه " إنجاز لجامعة مدينة السادات وتميز لأعضاء هيئة التدريس بها ويعكس جودة التعليم والبحث العلمى بالجامعة وتقدمها حاليا فى التصنيفات العالميه للجامعات الكبرى.

وأضاف أن هذه اللجان لديها مسئولية كبيرة للإرتقاء بمستوى البحث العلمى بالجامعات المصرية والذى سيعمل على تحقيق التنمية الشاملة وخدمة المجتمع وتطور الاقتصاد المصرى حيث يعتبر البحث العلمى هو قاطرة التقدم فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.