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وزير الطاقة الروسي بعد قطع الغاز عن أوروبا: سنخفض الإنتاج هذا العام بواقع 7%

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 07:22 م
وزير الطاقة الروسي بعد قطع الغاز عن أوروبا: سنخفض الإنتاج هذا العام بواقع 7% النفط
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف بعد قطع الغاز عن أوروبا، إنه على الأغلب سنقوم بتخفيض إنتاجنا من النفط هذا العام، متابعا: سنخفض الإنتاج هذا العام بواقع 7%، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق سجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكثر من 4.7 مليون شخص عبر الحدود عائدين إلى أوكرانيا، في الوقت الذى قدرت فيه المفوضية أكثر من 6.6 مليون لاجئ من أوكرانيا لا يزالون في جميع أنحاء أوروبا.

ومن جانبه أجرى المجلس النرويجي للاجئين دراسة استقصائية مع العائلات التي تقوم برحلة العودة من بولندا إلى أوكرانيا، من أجل فهم أفضل لدوافع واحتياجات الأشخاص العائدين إلى أوكرانيا ، ولإبلاغ البرمجة والدعوة لدعم المتضررين من النزوح القسري بين 4 يوليو و 15 يوليو ، حيث أجرى المجلس النرويجي للاجئين مقابلات مع 371 شخصًا حيث قال 50٪ من المشاركين في الاستطلاع أن أطفالهم لم يذهبوا إلى المدرسة منذ مغادرة أوكرانيا و97٪ من أفراد العينة أنهم شعروا بالأمان خلال فترات النزوح القسري في بلد آخر.


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