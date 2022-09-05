وزير الأوقاف يجتمع بقيادات الهيئة غدا لبحث خطة تنمية مال الوقف

كتب ـ على عبد الرحمن

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف غدًا الثلاثاء، اجتماعا بقيادات هيئة الأوقاف المصرية؛ لبحث خطة تنمية مال الوقف وتعظيم استثماراته، وسرعة تحصيل جميع مستحقات هيئة الأوقاف، وتحديث القائمة السوداء للمعتدين على أي عين من أعيان الوقف.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار الاهتمام بتنمية مال الوقف وحسن استثماره، لافتة إلى أنه سيتم تكريم بعض المديرين والمحصلين الأفضل أداء في تحصيل مستحقات الهيئة خلال شهري يوليو وأغسطس 2022م، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا بديوان عام هيئة الأوقاف المصرية.

وكانت وزارة الأوقاف، أكدت أنه للشهر الثاني على التوالي حققت هيئة الأوقاف المصرية رقمًا قياسيًّا جديدًا في الأرباح والإيرادات، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 8/ 2022م حتى 31/ 8/ 2022م مبلغًا وقدره (149.852.350) جنيهًا، بزيادة قدرها (27.259.688) جنيهًا، لافتة إلى أن هذه الزيادة تقدر بنسبة بنحو (22.2%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2021 /2022م ، وبزيادة قدرها (58.282.182) جنيهًا، بنسبة قدرها (63.6%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2020/ 2021م.

كما بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 7/ 2022م حتى 31/ 8/ 2022م مبلغًا وقدره (283.876.921) جنيهًا، بزيادة قدرها (61.231.734) جنيهًا بنسبة قدرها (27.5%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2021/ 2022م، وبزيادة قدرها (103.779.807) جنيهًا بنسبة قدرها (57.6%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2020/ 20212م.