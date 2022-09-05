هل يقتصر صرف دعم التموين الاستثنائي على السلع الأساسية فقط؟

كتب مدحت وهبة

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع وأصناف المنتجات الغذائية وغير الغذائية، يتم صرفها على بطاقات التموين بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين وتستمر الوزارة من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية في صرف مبلغ الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين حيث يتم الصرف اعتبارا من شهر سبتمبر الجارى ولمدة 6 أشهر .

وتصرف وزارة التموين 30 سلعة وصنف على بطاقات التموين ،حيث يتم طرح زجاجة زيت خليط وزن 800 جرام بـ23 جنيها وكيس مكرونة وزن 800 جرام بـ10.5 جنيه وكيس مكرونة وزن 400 جرام بـ5.25 جنيه، وكيس سكر وزن 1 كيلوجرام بـ10.5 جنيه، وكيس فول وزن 500 جرام بـ7.5 جنيها، وشاي ناعم وزن 40 جراما بـ3.5 جنيه، وكيس أرز وزن 1 كيلوجرام بـ10.5 جنيهات وسمن صناعي وزن 800 جرام بـ24 جنيها، وكيس عدس مجروش وزن 500 جرام بـ11 جنيها، وصلصة وزن 300 جرام بـ4.75 جنيه، وكيس ملح الطعام وزن 300 جرام واحد جنيه، وجبنة وزن 250 جراما بـ7 جنيهات، وجبنة وزن 500 جرام بـ13 جنيها، وحلاوة طحينية وزن 40 جراما بـ2 جنيه، وزجاجة خل وزن 900 مللى بـ4.25 جنيه، ولبن جاف وزن 100 جراما بـ20 جنيها، وبسكوت بـ 3 جنيهات وبسكويت سادة واحد جنيه، وبسكويت بـ3 جنيهات وبسكويت بـ2 جنيه، ومسحوق أوتوماتيك 800 جرام بـ17.50 جنيه، ومسحوق عادى يدوى 800 جرام بـ10.50 جنيه، وصابون غسيل 125 جراما بـ2.25 جنيه وصابون تواليت 125 جراما بـ5.5 جنيه، وكيس سائل غسيل أواني وزن 80 جراما بـ 2 جنيه وطحينة بيضاء ظرف 24 جراما بسعر 2 جنيه ومربى زنه 250 جرام 7 جنيهات ومربى زنه 500 جرام بسعر 13 جنيها وكيلو دقيق معبأ ورقى، بلاستيك "بسعر 11 جنيها وتم زيادة عدد السلع إلى 30 سلعة على بطاقات التموين.

كما نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات طوال فترة جائحة كورونا وحتى خلال الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باستمرار تأمين مخزون من كافة المنتجات وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى حيث يوجد لدى وزارة التموين مخزون استراتيجى من كافة السلع يكفى لأكثر من 6 أشهر، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات كبيرة بسبب نقص السلع.