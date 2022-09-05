منتجو النفط في "أوبك +" يقررون خفض الإنتاج 100 ألف برميل يوميا في أكتوبر

قرر وزراء الطاقة في تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك والمنتجين المستقلين " مجموعة أوبك + " في اجتماعهم الشهري الثاني والثلاثين اليوم الاثنين خفض إنتاج المجموعة بنحو 100 ألف برميل يوميا في شهر أكتوبر المقبل.



وأشار البيان الختامي للاجتماع الوزاري - الذي عقد اليوم عبر الفيديو برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي والكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي - إلى التأثير السلبي للتقلبات وانخفاض السيولة على سوق النفط الحالي، لافتا إلى الحاجة إلى دعم استقرار السوق وعمله بكفاءة.



وطلب البيان من رئيس أوبك النظر في الدعوة لعقد اجتماع وزاري لمنظمة أوبك وخارجها في أي وقت لمناقشة تطورات السوق وذلك إذا لزم الأمر، موضحا أنه تقررعقد الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك في 5 أكتوبر المقبل.