مقتل شخص وفقدان 9 آخرين إثر تحطم طائرة عائمة فى واشنطن

أ.ش.أ

لقي شخص مصرعه وفقد 9 آخرون إثر تحطم طائرة عائمة، تقل 10 أشخاص في خليج ميوتني شمال سياتل بولاية واشنطن الأمريكية.

وقال بيان لخفر السواحل الأمريكي، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الإثنين، إن 9 بالغين وطفل واحد كانوا على متن طائرة عائمة تجارية مستأجرة، الليلة الماضية، كانت في طريقها من فرايداي هاربور إلى رينتون بولاية واشنطن، عندما تحطمت جنوب غرب جزيرة ويدبي الواقعة على بعد حوالي 35 ميلاً شمال سياتل.

وأضاف البيان، أنه جرى انتشال جثة واحدة من موقع الحادث، فيما اعتبر أن تسعة آخرين كانوا على متن الطائرة في عداد المفقودين.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل، ويليام كولكلوف - إن "طواقم الطائرات والقوارب تبحث عن أي علامات على وجود ناجين"، مضيفًا أنه ليست هناك أي معلومات أخرى عن الحادث بعد.