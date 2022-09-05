اليوم السابع
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مصرع عامل صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد في أبو النمرس

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 12:44 م
مصرع عامل صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد في أبو النمرس مصرع عامل_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - أسماء شلبى

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لقى عامل مصرعه عقب اصطدام قطار به خلال عبوره السكة الحديد في أبو النمرس، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار في أبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين مصرع عامل تم تحديد هويته، صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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