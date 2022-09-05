محافظ بورسعيد يستقبل رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، بديوان عام المحافظة، اللواء محمد أنور حنفي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، وذلك لبحث سبل التعاون بين المحافظة والشركة، بحضور مديري إدارات التخطيط العمراني والمساحة والمتغيرات المكانية ورئيس حي الزهور.

واستعرض محافظ بورسعيد، التطورات التي جرت في عدد من محطات البنزين بمحافظة بورسعيد، فضلا عن إنشاء عدد من محطات الوقود، والتي تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير محطات الوقود لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، لافتا أن محافظة بورسعيد شهدت تطورا كبيرا في محطات الوقود، ضمن خطة المحافظة لتزويد محطات الوقود بالغاز الطبيعي إلى جانب البنزين والسولار.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية التعاون المثمر بين المحافظة والشركة الوطنية في مجال تطوير عدد من محطات الوقود، حيث تم مناقشة آليات وخطة التعاون بما يدعم خطة المحافظة نحو التطور في هذا القطاع، كما وجه محافظ بورسعيد الشكر للإدارات التنفيذية المعنية بالتعاون مع الشركة لدورهم في سرعة ودقة إنجاز الأعمال.