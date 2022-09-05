محافظ المنوفية يناقش مشروع رصف الطرق الجديدة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى

فريق المحافظات

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، على ضرورة تسريع وتيرة العمل ورفع نسب إنجاز رصف الطرق بنطاق المحافظة ، مشيراً إلى أنه سيقوم بالمرور الميدانى على كافة مشروعات الرصف خلال الأسبوع القادم.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماعاً لشركات الرصف بحضور ، نائب المحافظ ، ومدير عام مكتب شئون المحافظ ، والمستشار الهندسي ، وعدد من الشركات المسندة إليها أعمال الرصف، هذا وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم البدء في تنفيذ أعمال الرصف والتطوير ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023، مشيراً إلى أنه جارى رصف أكثر من ( 120) شارع بمراكز قويسنا والباجور ومنوف وأشمون وحى غرب شبين الكوم.

حيث تم إستعراض محاور قطاع الرصف والتطوير الجارى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وشدد المحافظ على الشركات المنفذة بالعمل على التوازى بكافة الشوارع المدرجة والمستهدفة بالخطة لنهو الأعمال المقررة ، مع التأكيد على الإلتزام بمعايير ومواصفات الجودة حفاظاً على الصالح العام .

وخلال الاجتماع كلف المحافظ المستشار الهندسى وبالتنسيق مع الشركات المنفذة لحصر الأعمدة الديكورية الحديثة للوقوف على حجم الإحتياجات الفعلية لسرعة توريدها ، فضلاً عن مراجعة منظومة شبكات الإنارة بالشوارع المدرجة بمراكز تلا وبركة السبع وأشمون وإعداد تقرير مفصل يعرض عليه لإتخاذ اللازم.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتواجد الميدانى بصفة مستمرة لمتابعة الموقف والتواصل المباشر مع الشركات لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول، وأوضح المحافظ بأن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية والتي ستساهم بدورها في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية وتنشيط حركة التجارة داخل المحافظة.