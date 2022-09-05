محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع سيتي وتفرعات شارع يسرى راغب بحي غرب

أسيوط - فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال رصف شارع سيتي، وتفرعات شارع يسري راغب بحي غرب مدينة أسيوط ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للوقوف على نسب التنفيذ وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع، وتذليل أية عقبات لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف، ومتابعة جودة الأعمال ورفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين وذلك ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة للنهوض والإرتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

رافق محافظ أسيوط، خلال الجولة التفقدية محمد بشير رئيس حي غرب والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الابنية التعليمية بأسيوط، ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال.

تابع المحافظ أعمال الرصف التي تجري بشارع سيتي وشارع الجمعية الشرعية المتفرع من شارع يسري راغب، وتفرعاته بحي غرب والتي يجري تنفيذها ضمن خطة المحافظة وتتضمن أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع، والميادين، وتركيب البلدورات وبلاط الأرصفة وفقًا للمواصفات الفنية، ومراعاة الشكل الجمالي والحضاري بالإضافة إلى تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة التي يقل عرضها عن 6 متر وتركيب بلاط الأرصفة لرفع مستوى الطرق وتسهيل النقل والانتقال داخل شوارع المدينة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من بينها قطاع الرصف والذي يعتبر ضمن شرايين التنمية المستدامة التي تستهدف الدولة تنفيذها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه المحافظ رئيس حي غرب بإستكمال أعمال الرصف بشوارع حي غرب المدرجة في الخطة وفقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة واستكمال تركيب بلاط الأرصفة بشكل جمالي وتركيب البلدورات ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة لافتًا إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال مؤكدًا على متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التطوير والرصف التي تتم بالأحياء والمراكز من خلال جولاته الميدانية للوقوف على نسب التنفيذ ومدى جودة الأعمال التي تتم مشددًا على التنسيق مع كافة شركات المرافق والخدمات قبل البدء في أعمال الرصف لرفع المطابق بالشوارع والميادين ولمنع أي عمليات تكسير في الشوارع بعد رصفها والعمل على ضمان وصول الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل.



محافظ أسيوط يتفقد رصف شارع سيتي وتفرعات شارع يسري راغب (12)



محافظ أسيوط يتفقد رصف شارع سيتي وتفرعات شارع يسري راغب (13)



محافظ أسيوط يتفقد رصف شارع سيتي وتفرعات شارع يسري راغب (14)



محافظ أسيوط يتفقد رصف شارع سيتي وتفرعات شارع يسري راغب (10)