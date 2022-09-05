محافظ أسوان يتابع تنظيم سلسلة ندوات توعية وورش عمل لدعم قضايا التغير المناخى

أسوان - عبد الله صلاح

وجه أشرف عطية محافظ أسوان، بتكثيف الجهود المبذولة والتنسيق بين الجهات المعنية للتوسع فى تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات لتنفيذ المبادرات القومية التى تهدف لرفع الوعى بأبرز القضايا المجتمعية الحالية ومواجهة تحدياتها وعلى رأسها قضايا المناخ والمياه والبيئة.

يأتى ذلك فى إطار حرصه لدعم قضايا التغيرات المناخية والمحافظة على موارد البيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "مصر 2030 ".

ووجه محافظ أسوان، بضرورة توفير أوجه الدعم وتحقيق المشاركة المجتمعية الفعالة لضمان إنجاح هذه الفعاليات والإستفادة من آثارها الإيجابية لتبنى حزمة من السياسات والأساليب المناسبة لنشر التوعية وترسيخ المفاهيم والأهداف الإيجابية المتعلقة بقضايا الحفاظ على المياه وترشيد إستهلاكها ، وأيضاً المحافظة على البيئة والحد من التلوث بمختلف أنواعه.

ومن جانبها أكدت نجوى أحمد مدير عام الثقافة بأسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان وبالتعاون مع الإتحاد النوعى للبيئة تم التجهيز والإستعداد لإنطلاق مجموعة من الندوات التوعية المجتمعية وورش العمل داخل عدد من المواقع الثقافية بمختلف المراكز والمدن.

وأوضحت، بأن ذلك يهدف إلى التوعية بعدد من المفاهيم والموضوعات العامة ومنها ( لن أسرف في إستخدام المياه – لن أسرف في إستخدام الطاقة – لن ألوث مياه النيل – لن أستهلك أكثر من حاجاتى – لن أحرق نفاياتى ).

وفى نفس السياق واصلت وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ سلسلة من ندوات التوعية وورش العمل ضمن المبادرة القومية لترشيد إستهلاك المياه بعنوان " كل نقطة تفرق ".

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية بتكثيف التوعية بشكل مستمر فى الوحدات المحلية والمديريات الخدمية وداخل مراكز الشباب من خلال رفع الوعى بأهمية المياه فى حياتنا ، وشرح طرق الترشيد وكيفية إصلاح الأدوات الصحية بالمنزل بطريقة بسيطة.