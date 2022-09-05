مترو الأنفاق يشن حملات بالخطين الأول والثانى لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين..صور

كتب ـ سيد الخلفاوى

وضعت الإدارة العامة للأمن الداخلي ب مترو الأنفاق ، خطة عمل تستمر من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء بقيادة اللواء إبراهيم بخيت مدير عام الإدارة العامة للأمن وبالتعاون مع شرطة مترو الأنفاق بشن حملات مكثفة بالخطين الأول والثاني منذ يوم 1 أغسطس 2022 حتى يوم 31 أغسطس 2022 حيث تواجدت الحملة بعدد كبير من المحطات وقامت باستهداف المحطات الأكثر كثافة ( المرج الجديدة - المرج - عزبة النخل - المطرية - حلمية الزيتون - حدائق الزيتون - سراى القبه - منشية الصدر - كوبرى القبه - الدمرداش - غمرة - الشهداء - أنور السادات - جمال عبدالناصر - الملك الصالح - السيدة زينب - طرة البلد - العتبة - روض الفرج - مسرة - سانت تريزا - كلية الزراعة - شبرا الخيمة) .

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس كامل الوزير وزير النقل بالتسهيل والتيسير على جمهور الركاب وإزالة أى معوقات وأيضاً التصدى لظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين بخطوط المترو بالمحطات وداخل القطارات وبتعليمات المهندس على الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأوضحت الشركة في بيانها، أن مثل هذه الحملات الغرض منها القضاء على كافة الظواهر السلبية داخل مرفق مترو الأنفاق وإحكام السيطرة على حركة الركاب عبر بوابات الدخول والخروج، كما تهدف أيضا إلى تسهيل ركوب المواطنين وعدم الانتظار على الأرصفة وكذلك الالتزام بارتداء الكمامة وعدم نزعها داخل القطارات، ومن يخالف ذلك يتم توقيع الغرامة الفورية المقررة بخمسون جنيهاً، ومن يمتنع يتم عمل محضر بمعرفة الشرطة وأيضاً للتصدى لظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين داخل القطارات وضبطهم وتسليمهم إلى شرطة المحطه لعمل محاضر لهم وأيضا المشاركة فى تأمين عمليات نقل الإيراد اليومى بالخزينة النقالة للخط الأول و الثاني .

وأعلنت الشركة أن إجمالى المجهودات خلال شهر أغسطس تسليم عدد 112 بائعا متجولا إلى شرطة المترو، وتم عمل محاضر لهم، كما تم أيضا عمل عدد 3 محضر تسول بالقطارات وعدد 1 محضر مخالفة عبور السكة بإجمالى عدد غرامات ومحاضر 116 خلال الشهر .

وناشد "متحدث المترو" أحمد عبدالهادي بكير جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg وذلك لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط .