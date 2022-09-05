ليز تروس أو ريشى سوناك.. بريطانيا تعلن اسم رئيس وزرائها الجديد اليوم

كتبت ريم عبد الحميد

يترقب البريطانيون الإعلان اليوم الإثنين، عن اسم الفائز فى سباق زعامة المحافظين بين وزيرة الخارجية ليز تروس، الأوفر حظا، ومنافسها وزير الخزانة السابق ريشى سوناك، والذى سيتولى على الفور مهمة رئيس الوزراء خلفا لبوريس جونسون بدءا من الثلاثاء 6 سبتمبر.

وسيعلن حزب المحافظين الحاكم من الذى حصل على أكبر عدد من أصوات أعضائه بين تروس وسوناك. وتقول وكالة أسوشيتدبرس أنه أي كان الفائز، فإنه سيرث اقتصادا يتوجه نحو ركود يحتمل أن يكون طويلا، وسيكون فى حاجة إلى القفز مباشرة للتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة التي تعانى منها بريطانيا.

وعلى مدار أشهر، شهدت بريطانيا فراغا فى القيادة فى الوقت الذى انزلقت فيه البلاد من ركود إلى أزمة إنسانية أشعلتها فواتير الطاقة المرتفعة.

ومنذ أن أعلن بوريس جونسون فى يوليو الماضى أنه سيترك منصبه، تراجعت توقعات النمو، وارتفع معدل التضخم السنوى فوق 10%، مع ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.

وأدى الإحباط بشأن ارتفاع تكلفة المعيشة إلى إضراب مئات الآلاف من العاملين فى الموانئ والقطارات والبريد. كما شهد الجنيه الاسترلينى أسوأ شهر له منذ الفترة اتلى تلت استفتاء بريكست، وسجل أدنى مستوى له أمام الدولار منذ أكثر من عامين.

ويمكن أن يزداد الأمر سوءا قبل أن يتحسن. فقد توقع بنك إنجلترا أن يقفز التضخم على 13% مع تفاقم أزمة الطاقة. وقدرت "سيتى جروب" أن يصل التضخم فى بريطانيا إلى ذروته 18% فى أوائل العام المقبل، بينما حذرت مجموعة جولدمان ساكس من أنه قد يصل إلى 22% لو ظلت أسعار الغاز الطبيعة مرتفعة بالمستويات السابقة.