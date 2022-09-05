وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني أيفيس فينسيف - لشبكة البث العام في لاتفيا - "يمكن لهيئة تأكيد سقوط طائرة ركاب من طراز (سيسنا) داخل المجال الجوي اللاتفي بالقرب من فنتسبيلز، مع تنفيذ مهام الإنقاذ والبحث وفقًا لجميع الإجراءات، وإنه تم إرسال سفن من لاتفيا للقيام بأعمال الإنقاذ وكذلك طائرات هليكوبتر من ليتوانيا والسويد للوصول إلى الموقع".

وأكد رئيس مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري التابع للقوات المسلحة في لاتفيا بيتريس سوبوتا، أنه تم العثور على قطعة واحدة من الطائرة ومنطقة نفايات كبيرة، ولم يتم العثور على الركاب بحلول صباح اليوم الإثنين.

ونقلت الشبكة عما أوردته وسائل إعلام سويدية أن الطائرة الخاصة الصغيرة من طراز سيسنا كانت تقل 4 أشخاص -الطيار ورجل وامرأة وابنتهم- ومتجهة من إسبانيا إلى مدينة كولونيا الألمانية غرب ألمانيا، لكنها تحطمت في بحر البلطيق.

وتشير التقارير إلى أن الطيار أبلغ عن مشاكل في ضغط الكابينة فوق شمال شرق فرنسا، ووفقًا للنتائج الأولية، قد يكون الطيار قد فقد وعيه واختفت الطائرة من الرادار.

وبحسب مسؤولين سويديين، أرسلت ألمانيا والدنمارك أيضًا طائرات عسكرية لتفقد الطائرة؛ لكنهما لم يتمكنا من الاتصال بها فيما تم رصد حطام وبقعة تشبه النفط بواسطة مروحية إنقاذ سويدية.