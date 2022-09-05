كيف تفيد زيوت أوميجا 3 في علاج أمراض القلب؟

كتب – حسام الشقويرى

تأتي زيوت السمك من الأسماك الدهنية أو الزيتية، مثل سمك السلمون والماكريل والتونة والرنجة والسردين والسلمون، و تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية والعديد منها يحتوي على فيتامينات أ ود، وكثير من الناس يستخدمون زيت السمك ومكملات أوميغا 3 لما لها م فوائد صحية، وفقًا لما نشره موقع medicalnewstoday

وتوصي إرشادات الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية بتناول الأسماك كجزء من نظام غذائي صحي للقلب، حيث قد يساعد اتباع نظام غذائي غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية في الوقاية من أمراض القلب وحماية صحة المخ والعين والمساهمة في نمو الجنين.

وتوجد أوميجا 3 في جميع أنحاء الجسم ، وخاصة في خلايا الدماغ وشبكية العين والحيوانات المنوية، ولا يستطيع الجسم إنتاج أوميجا 3 من تلقاء نفسه ، لذلك يحتاج الناس إلى الحصول عليه من مصادر غذائية.

الفوائد الصحية لاوميجا 3

كورونا

في عام 2020، أشارت بيانات المسح إلى أن الإناث اللواتي يتناولن البروبيوتيك، وفيتامين د، ومكملات زيت السمك، أو مزيج منها قد يكون لديهن خطر أقل قليلاً للإصابة بفيروس كورونا

التصلب المتعدد

يتناول بعض الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد (MS) أوميجا 3 لأنه قد يكون له تأثيرات وقائية على الدماغ والجهاز العصبي.

سرطان البروستاتا

بعض الأبحاث تقترح أن تناول نظام غذائي غني بالأوميغا 3 قد يساعد في الوقاية من سرطان البروستاتا .

اكتئاب ما بعد الولادة

قد يكون الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من أوميجا 3 أثناء الحمل وأثناء الرضاعة الطبيعية أكثر عرضة للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة .

الذاكرة وفوائد أخرى للصحة العقلية

بالإضافة إلى اكتئاب ما بعد الولادة، قصور الانتباه وفرط الحركة، اضطراب ما بعد الصدمة

الشلل الرعاش، الأمراض العقلية، انفصام فى الشخصية، التدهور المعرفي، بما في ذلك فقدان الذاكرة، وبعض الدراسات تشير الى ان مكملات أوميجا 3 قد تساعد في منع التدهور المعرفي، خاصة عند كبار السن.

فوائد القلب والأوعية الدموية

قد تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية في زيوت السمك في الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وعلى وجه التحديد، قد تساعد أوميجا 3 في إدارة :

مستويات الدهون الثلاثية

الكوليسترول

ضغط دم مرتفع

ووجدت دراسة أجريت عام 2013 أن الأشخاص الذين تناولوا مكملات زيت السمك لمدة تزيد عن شهر واحد كانوا يتمتعون بوظائف القلب والأوعية الدموية بشكل أفضل أثناء الاختبارات المجهدة عقليًا.