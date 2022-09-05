كوريا الجنوبية تعلن حالة الطوارئ بسبب إعصار "هينامنور"

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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين دخول البلاد في حالة طوارئ بسبب إعصار "هينامنور" الـ11 الذي يتحرك بسرعة شمالا نحوها، ويلحق أضرارا هائلة بجزيرة "جيجو" والمناطق الجنوبية بوجه خاص.



وذكرت إدارة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أن الإعصار "هينامنور" يتحرك شمالا بسرعة تصل إلى 33 كيلومترا في الساعة في البحر على بعد 270 كيلومترا جنوب غرب مدينة "سيوغويبو" في "جيجو"، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية من مساء اليوم.



وأشارت الإدارة إلى أن جزيرة "جيجو" أعلنت حالة التأهب القصوى للاستجابة لحالات الطوارئ في الساعة 6 صباحا، وصدر تحذير من هبوب الرياح العاتية في جميع أنحاء البر والبحر في "جيجو" في الساعة 8 صباحا.وقبل أن تقع جزيرة "جيجو" تحت التأثير المباشر للإعصار، وقعت أضرار بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة.



وتعرضت السيارات للفيضانات الناجمة عن السيول وغمرتها المياه المفاجئة، كما خلف الإعصار كثيرا من الحالات المتضررة، بما فيها انهيار الجدران. كما تم إلغاء 361 رحلة جوية في المطارات على مستوى البلاد.



وأضافت إدارة الأرصاد انه بلغ الضغط المركزي للإعصار 935 هكتوباسكال، ووصلت سرعة الرياح القصوى إلى 176 كيلومترا في الساعة (أي 49 مترا في الثانية) وذلك وسط مخاوف من وقوع كارثة وطنية كبيرة بوصول الإعصار القوي إلى الساحل الجنوبي بإقليم "كيونغسانغ" الجنوبي يوم غد الثلاثاء.