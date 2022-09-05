غلق جزئى لطريق الواحات بسبب أعمال إنشاء محطة الأتوبيس الترددى الذكى

كتب عبد الرحمن سيد

تشرف إدارة المرور، على مجموعة من أعمال إنشاء لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمحطة الأتوبيس الترددى الذكى BRTعلى عملية غلق جزئى لطريق الواحات، حيث يتم استقطاع حارة مرورية بكل اتجاه بالطريق (أعلى تقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات)، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات لحين الانتهاء من تلك الأعمال.

وقال مصدر أمنى، إنه فى إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمحطة ( طريق الفيوم ) ضمن مشروع محطات الاتوبيس الترددى الذكى BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، مما يستلزم إستقطاع حارة مرورية من كل إتجاه بجوار الجزيرة الوسطى بطريق الواحات تحديداً أعلى تقاطع ( طريق الفيوم مع طريق الواحات.. الإتجاه القادم من الطريق السياحى إتجاه طريق الواحات، والإتجاه القادم من طريق الواحات إتجاه الطريق السياحى) بطول مايقرب من 45م وذلك إعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 5/9/2022 وحتى إنتهاء الأعمال.

وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة تنسيق مع الشركة المنفذة بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية طوال فترة الأعمال.