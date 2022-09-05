صرف 81 مليون رغيف خبز و3853 طن دقيق وسلع تموينية بـ42 مليون جنيه في الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن إطلاق حملات تموينية مكبرة ومكثفة في الفترات الصباحية والمسائية، على الأسواق والمحلات التجارية والأنشطة التموينية، للتأكد من توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار بالأسواق، وحماية المواطنين من الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وكذلك التأكد من توافر السلع الغذائية من الخضروات والفاكهة، خلال الـ30 يوماً الماضية، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه أسفرت نتيجة الحملات عن رصد مخالفات بيع سلع منتهية الصلاحية وسلع بدون فواتير ومجهولة المصدر، وأزيد السعر الرسمي وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة، ففى المخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق، تم صرف 81 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي 2.6 مليون رغيف/ يوم، وصرف كمية قدرها 3853 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين خلال هذا الشهر.

وأكد وكيل تموين الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه فى شئون التموين تم صرف مقررات شهر أغسطس 2022 سلع تموينية بمبلغ 42 مليون جنيه بنسبة 99 %، بموجب البطاقات التموينية مما أدى الى توافر السلع الأساسية ( زيت – سكر– مكرونة ) وعدم التأثر بالسوق الخارجي وارتفاع الأسعار تم الصرف دون أدنى معوقات في ظل توفر جميع السلع التموينية، وتم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 1,03 ألف جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 53605 بطاقة تموينية، حيث قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم من الشهر الماضي.