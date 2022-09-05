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صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية دير أبو حنس بمركز ملوي

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 09:00 ص
صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية دير أبو حنس بمركز ملوي قافلة طبية - أرشيفية
المنيا ـ حسن عبد الغفار

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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءا من اليوم الأثنين، قافلة طبية علاجية في قرية دير أبو حنس بمركز ملوي على مدار يومين متتاليين 5 و6 من سبتمبر الجارى، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

 

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة .

 

 


مديرية الصحة

قوافل طبية

حياة كريمة

اخبار المنيا

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