صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية دير أبو حنس بمركز ملوي

المنيا ـ حسن عبد الغفار

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءا من اليوم الأثنين، قافلة طبية علاجية في قرية دير أبو حنس بمركز ملوي على مدار يومين متتاليين 5 و6 من سبتمبر الجارى، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة .