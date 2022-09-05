شرطة التموين تضبط 1546 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

وأسفرت الحملات عن ضبط (1546) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (2) قضية حجب سلع إستراتيجية بإجمالى مضبوطات (37500 عبوة "سجائر مختلفة الأنواع" – 3875 عبوة "معسل" – 67800 قطعة "فلتر سجائر") .. وكذا ضبط ضبط (398) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات (95,952 طن "زيت طعام – سكر حر – دقيق أبيض – أرز – مكرونة – عدس - أعلاف – أسمدة – 6112 عبوة سجائر).. وكذا (719) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (11 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" – 61 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 87 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 5 قضايا عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 2 قضية توقف عن الإنتاج – 3 قضايا بيع بأزيد من السعر – 550 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات (20,850 طن دقيق بلدى مدعم – 66 بطاقة ذكية) وكذا ضبط (18) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (3 طن "سكر – أسمدة" مدعم – 85500 لتر "مواد بترولية" – 21 إسطوانة بوتاجاز) بحجم مضبوطات بلغت (122,102 طن – – 85500 لتر "مواد بترولية" – 43612 عبوة "سجائر" – 3875 عبوة "معسل" – 67800 قطعة "فلتر سجائر" – 21 إسطوانة بوتاجاز – 66 بطاقة ذكية).. كان أبرزها ضبط (23٫12 طن "أرز أبيض – مكرونة - عدس") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

ونجحت الجهود في ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة الجيزة) لتصرفه فى كمية قدرها (17٫9 طن دقيق بلدى مدعم) ببيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر، وضبط (10 طن "أسمدة زراعية مختلفة الأنواع") معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية، وضبط (46500 لتر "بنزين– سولار") تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.. بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة الجيزة، وضبط (66 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين) تم تجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لهم وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخبز بلدى) بمحافظة الجيزة، وضبط (2,95 طن "لحم جاموسى – مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطهيها وتقديمها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع تجهيز وجبات تابع لأحد المطاعم) بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (3,98 طن "دقيق أبيض – مكرونة – زيت طعام – سكر حر") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وضبط (5 طن "دقيق أبيض") بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية "تكتلات"، ويشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية، وضبط (10 طن "زيوت سيارات") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستخدمين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة زيوت السيارات) بمحافظة الشرقية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (7) قضايا بمضبوطات بلغت (242 قطعة "28 قطعة صوتية – 23 قطعة ضوئية – 191 ملصق").

وكما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. عن ضبط (37) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (1٫650 طن معسل – 52756 عبوة "سجائر – معسل" مختلفة الأنواع – 67800 قطعة فلتر سجائر) منها عدد (2) قضية حجب بمضبوطات (412375 عبوة "سجائر – معسل").