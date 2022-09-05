ريشي سوناك يدعو للاصطفاف خلف زعيمة "المحافظين" الجديدة ليز تروس

وكالات

طالب وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك كافة أعضاء حزب المحافظين بالاصطفاف خلف زعيمته المنتخبة الجديدة ليز تراس، وذلك في أعقاب خسارته انتخابات رئاسة الحزب أمامها.



وأعرب سوناك عن شكره لكل من صوتوا له في انتخابات رئاسة الحزب، مؤكدا أن حزب المحافظين أسرة واحدة وأنه يجب الاتحاد خلف تراس بينما تقود البلاد في هذه الأوقات الصعبة.



كانت وزيرة الخارجية ليز تراس حصلت على 81 ألفا و326 من أصوات أعضاء حزب المحافظين، مقابل 60 ألفا و399 صوتا لوزير المالية السابق ريشي سوناك، وستُعين تراس رئيسة لوزراء البلاد خلفا لبوريس جونسون نتيجة لفوزها بهذه الانتخابات.