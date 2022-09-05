اليوم السابع
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الإثنين، 05 سبتمبر 2022 05:29 م
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دراسة: عدوى Omicron السابقة توفر الحماية ضد المتغيرات الجديدة

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 05:00 م
دراسة: عدوى Omicron السابقة توفر الحماية ضد المتغيرات الجديدة الإصابة بكورونا بأميكرون
كتبت إيناس البنا

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توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا وأصيبوا بالسلالة الأولى من متغير أوميكرون في البداية، يتمتعون بحماية أكبر بأربع مرات من التعرض للمتغيرات الفرعية من الأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين لم يصابوا بالمتغيرات الجديدة مثل BA.5.

تشير الدراسة وفقا لموقع " timesnownews"، إلى أن العدوى السابقة في الأشخاص الذين تم تلقيحهم (ما يسمى بالمناعة الهجينة) تستمر في منح المناعة للمتغيرات المعروفة بقدرتها على التهرب من الاستجابة المناعية.

قال المؤلف الرئيسيلويس جراسا من جامعة لشبونة إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين أصيبوا بالمتغيرات الفرعية من أوميكرون BA.1 و BA.2 يتمتعون بحماية ضد الإصابة بالمتغير BA.5 ، المتداول منذ يونيو ، حوالي أربع مرات أكثر من الأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين لم يصابوا في أي وقت".

"العدوى في عامي 2020 و 2021 التي حدثت من خلال الإصابة بمتغيرات سابقة من فيروس كورونا (سلالة المتغيرات ألفا ودلتا) تمنح أيضًا الحماية من العدوى لمتغير Omicron الأحدث، على الرغم من أن هذه الحماية ليست عالية مثل تلك الخاصة بالأفراد المصابين بمتغيرات BA.1 و BA.2 ، في بداية عام 2022 ".

حسب الدراسة المنشورة في مجلة نيو انجلاند الطبية، تمكن الفريق من الوصول إلى سجل حالات  كورونا على المستوى الوطني للبرتغال.

وقال الباحثون: "استخدمنا السجل الوطني البرتغالي لحالات Covid-19 للحصول على معلومات عن جميع حالات عدوى كورونا  بين السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا والمقيمين في البرتغال".

وأضافوا "تم تحديد نوع الفيروس لكل إصابة مع الأخذ في الاعتبار تاريخ الإصابة والمتغير السائد في ذلك الوقت، وقد أخذنا في الاعتبار الإصابات الناجمة عن المتغيرات الأولى من Omicron BA.1 و BA.2 معًا".

 


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