دراسة: أكثر من نصف المصابين بأوميكرون ليسوا على علم بالإصابة

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن أكثر من نصف المصابين بمتغير أوميكرون لكورونا ليسوا على علم بإصابتهم، وقال الباحثون أن 56٪ ، من المصابين بمتغير أوميكرون لا يعرفون أنهم مصابون بالفيروس التاجى ، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

واعتمدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة JAMA Network Open، على 210 بالغين، 118 منهم لم يكونوا على دراية بأي عدوى حديثة من نوع أوميكرون.

وكان الهدف من الدراسة هو فحص الوعي بالحالة المعدية بين الأفراد خلال طفرة أوميكرون الأخيرة في منطقة حضرية متنوعة ومكتظة بالسكان في مقاطعة لوس أنجلوس.

وتتألف المجموعة من 136 امرأة وكان متوسط العمر 51 عامًا.

وقالت الدراسة إن الأفراد الذين تم تسجيلهم بالغين أو مرضى في مركز Cedars-Sinai الطبي ، وهو مركز طبي أكاديمي في جنوب كاليفورنيا ، تم تسجيلهم في الدراسة لمخاطر ونتائج فيروس كورونا.

ووجدت الدراسة أن 44٪ من المشاركين كانوا على دراية بالعدوى من نوع أوميكرون بينما لم يكن 56٪ منهم على علم بها.

ووجدت أيضًا أنه من بين أولئك الذين لم يكونوا على دراية ، كان 12 منهم على علم بالأعراض التي ينسبونها إلى نزلات البرد أو أي عدوى غير كورونا.

وجدت الدراسة أنه من بين المشاركين الذين كانوا على دراية بمثل هذه العدوى ، كان لدى 73٪ (67 من 92) نتيجة إيجابية لفترات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) التي تم تسجيلها في السجل الصحي الإلكتروني ، أو تم الإبلاغ عنها ذاتيًا ، أو كليهما.

قال الباحثون إن "قلة الوعي بعدوى أوميكرون، إما بسبب الغياب النسبي للأعراض أو عدم إجراء الاختبارات في الوقت المناسب، كان لها على الأرجح دور في الانتقال السريع داخل المجتمعات في مقاطعة لوس أنجلوس".

هذا يلفت الانتباه نحو خلق الوعي لمزيد من الاختبارات. يعد الاختبار المنتظم هو الطريقة الوحيدة التي يمكن بها التأكد من الإصابة واتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد ذلك. مع الأعراض الخفيفة، يصبح من الصعب التأكد من العدوى وهذا يؤكد أيضًا على الحاجة إلى عزل الذات في اللحظة التي يرى فيها الشخص العدوى.

حتى بالنسبة لأعراض مثل البرد والحمى والسعال والعطس والتهاب الحلق ، يجب العزل لمدة أسبوع على الأقل.

ويجب اتباع بروتوكولات مكافحة كورونا مثل ارتداء الأقنعة ، والحفاظ على مسافة فعلية لا تقل عن 6 أمتار واستخدام معقم اليدين لتجنب ملامسة أي شخص أو سطح مصاب.