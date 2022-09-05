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حسن الخاتمة.. وفاة موظف بشركة مصر للطيران بالغردقة أثناء صلاة الفجر .. صور

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 04:23 م
حسن الخاتمة.. وفاة موظف بشركة مصر للطيران بالغردقة أثناء صلاة الفجر .. صور حسام الفقي المتوفي أثناء صلاة الفجر بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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توفى موظف بشركة مصر للطيران بالغردقة، يدعى حسام الفقى وهو يصلى صلاة الفجر، داخل أحد مساجد مدينة الغردقة، حيث أن اصطفاه الله من بين الكثير لتصعد روحه إلى بارئها وهو يصلى داخل بيتا من بيوت الله

 

ويقول أحد المصلين أن عقب الانتهاء من ركعتى الفجر وصلاة ركعتى السنه سقط حسام الفقى الموظف بشركة مصر للطيران على ظهر أثناء صلاته ركعتى السنه، وعند هرولة المصلين إليه كان لفظ أنفاسه الاخيرة قبل وصوله للمستشفى.

 

ويشهد الجميع له بحسن الخلق وايمانه بتردده على مسجد لاداء الصلوات الخمس وخاصة الفجر، حيث انه، خرج كعادته لصلاة الفجر فى المسجد القريب من منزله، وبعد أدائه صلاة الجماعة وفى أثناء تأديته ركعتى السنة سقط على الأرض، ليسرع إليه كل من فى المسجد للاطمئنان عليه، ليجدوه ميتا، وسط تباين مشاعر المصلين، بين الحزن لوفاته والفرح لحسن خاتمته.

 

وشهدت صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بأصدقائه وزملائه فى العمل وجيرانه حالة من الذكر لمحاسنه وتقواه وحسن خلقه وسيرته الطيبة.

 

 
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حسام الفقي المتوفي اثناء صلاة الفجر بالغردقة 
 
 
 

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حسام الفقي المتوفي اثناء صلاة الفجر بالغردقة 
 
 
 
 

البحر الاحمر

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وفاة موظف اثناء صلاة الفجر



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