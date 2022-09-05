اليوم السابع
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حبس ديلر 4 أيام لاتهامه بترويج المواد المخدرة على عملائه بالجيزة

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 11:28 ص
حبس ديلر 4 أيام لاتهامه بترويج المواد المخدرة على عملائه بالجيزة حبس متهم_أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل- أسماء شلبى

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قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج المواد المخدرة على عملائه بمنطقة الجيزة ، وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عددا من قطع الحشيش المخدر، اعترف بحيازتها للاتجار بها.
 
تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. 
 
 
 

الحشيش

المواد المخدرة

أمن الجيزة

النيابة العامة



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