جيل بايدن تحتفل بيوم العمل الأمريكى وتوجه تحية خاصة للمعلمين

كتبت ريهام عبد الله

احتفلت جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، بيوم العمل الأمريكى، والذى يوافق يوم 5 سبتمبر، ووجهت تحية خاصة للمعلمين فى هذا اليوم، وقالت عبر تويتر: "بينما نحتفل بعيد العمال، أفكر فى المعلمين فى أمتنا، بسببكم فإن طلابنا أكثر لطفًا وذكاءًا ومستعدون لمواجهة العالم، شكرا لك على كل ما تفعلوه كل يوم".



جيل بايدن على تويتر

وفى يوليو الماضى، قالت السلطات الامريكية، إنه تم القبض على رجل بعد أن دخل فى نطاق موكب السيدة الأولى جيل بايدن ثم تشاجر مع أحد ضباط الخدمة السرية.

وبحسب شبكة ان بى سى، وقع الحادث الساعة 5:02 مساء وفقا لبيان الخدمة السرية عندما حاول المشتبه به دخول الجزء المحظور من الطريق، وتجاهل أوامر بالتوقف من ضباط الفرقة النظامية للخدمة السرية الأمريكية، وقالت الوكالة إنه تم اعتقاله بعد محاولته الفرار من الضباط مما أدى إلى مشادة جسدية طفيفة.

ووفقا للتقرير، تم نقل ضابطين والرجل إلى المستشفى للتقييم، كما تم حجز المشتبه به للاشتباه فى الاعتداء على ضابط شرطة وعدم الانصياع وتجاوز خط الشرطة ومقاومة الاعتقال، ولم يتعرف جهاز الخدمة السرية على الفور على المشتبه به أو يحدد موقع دقيق لمكان وقوع الحادث.

كانت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكى جو بايدن فى واشنطن وكان حدثها الوحيد المدرج علنًا ظهورها فى فترة ما بعد الظهيرة فى معرض Long View Galleryجيل بايدن ، يوم العمل الامريكى، يوم العمل، السيدة الامريكية الاولى.