جامعة العريش تستعد للعام الدراسى الجديد.. اعرف التفاصيل

شمال سيناء ـ محمد حسين

بدأ، جامعة العريش استعداداتها للعام الدراسى الجديد، بتجهيز المبانى مع استمرار اتخاذ التدابير الصحية، وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، إنه يتواصل متابعة سير العمل بكليات الجامعة، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد و الاستعدادات التي اتخذتها، وتوفير الدعم الكامل للكليات واحتياجاتها للعام الدراسي الجديد والتي تساهم في رفع كفاءتها، وتوفير سبل الراحة للطلاب الجدد والقدامى.

وأشار إلى أن كليات جامعة العريش تم تجهيزها بأحدث الإمكانات، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.

أضاف أن الجامعة حريصة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة طوال الفترات السابقة حفاظًا على سلامة الجميع داخل الجامعة، وتوفير مناخ دراسي ملائم لمساعدتهم على التفوق، وتوفير كل سبل الدعم والرعاية لهم.

وتابع أن الاجراءات المتخذة تتضمن التزام الجميع داخل الجامعة بالتعليمات سواء الاحترازية أو أعمال الاستعداد للعام الدراسي الجديد، مؤكدًا حرصهم على سلامة الجميع بداية من دخولهم من بوابات الجامعة مرورًا بقاعات المحاضرات وحتى خروجهم مرة أخرى، وذلك من خلال قياس درجات الحرارة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.