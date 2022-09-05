جامعة الأقصر تناقش قواعد التسكين للعام الجديد وفتح المبنى المميز للطالبات

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية، بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة استعدادات المدينة الجامعية لاستقبال الطلاب، مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023.

وناقش المجلس، فتح المبنى المميز لتسكين طالبات الجامعة للعام 2022-2023، وتحديد قواعد قبول التسكين والضوابط والشروط، وتحديد أسعار السكن سواء كان فرديا أو زوجيا، وتشكيل الهيئة الإشرافية للمباني المميزة وتحديد قواعد سداد الرسوم المقررة من قبل رئيس الجامعة.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور حمدي حسين، بحصر احتياجات مباني المدينة الجامعية بالكامل من فرش وتجهيزات، وإجراء أعمال الصيانة، وتوفير كافة متطلبات الأمن والراحة و تلبية الاحتياجات والخدمات الصحية والاجتماعية للطلاب، وتهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية استعداداً للعام الدراسي المقبل.

فيما عقد مجلس جامعة الأقصر، جلسته رقم 42، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة وبحضور السادة الأعضاء، وذلك لمناقشة خطة الجامعة واستعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومتابعة التجهيزات لبدء أعمال التسكين للطلاب بمدن الجامعة، وناقش المجلس بعض الموضوعات الهامة، منها اعتماد الخطة الخمسية بعد تعديلها لكليات الجامعة، وتحديد مواعيد الكشف الطبي لطلاب الجامعة المستجدين للعام الجامعي 2022/2023م، إلى جانب إنشاء مركز علوم المصريات، تابع لكلية الآثار بالجامعة.

وأوضح الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، أن الجلسة تضمنت أيضا بحث إنشاء كلية العلوم التربوية والتقنيات المتقدمة، وكذلك إنشاء كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، وأشار رئيس الجامعة إلى موافقة المجلس على إقامة صالون الجنوب الدولي في دورته السابعة بكلية الفنون الجميلة، على أن يقام في شهر ديسمبر المقبل وتستمر فعالياته لمدة عشرة أيام.