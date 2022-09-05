تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. 107 آلاف يسجلون بموقع التنسيق للقبول بالجامعات

كتب محمد صبحى

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، صباح اليوم الأحد، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 107 آلاف من الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg، للعام الجامعي الجديد 2022/2023.

وأكد مكتب التنسيق على فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق، وانتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

كما وجه المكتب الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة على الموقع الإلكتروني للتنسيق.