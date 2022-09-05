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تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. استمرار تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 10:54 ص
تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. استمرار تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة معامل التنسيق - أرشيفية
كتب ــ محمد صبحى

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يواصل طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة للتنسيق اليوم، أعمال تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى وذلك فى ثالث أيام انطلاق أعمال المرحلة، حيث أتاح مكتب التنسيق موقع التنسيق الإلكترونى لبقية الطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين فى الدور الثانى لتدوين رغباتهم، وذلك فى الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب.
 
ويتاح أمام الطلاب تسجيل الرغبات من خلال جهاز الحاسب الآلى الشخصى للطالب المزود بالإنترنت على مدار الـ 24 ساعة، أو من خلال معامل التنسيق بالجامعات الحكومية، حيث توفير الفنيين والإداريين لمساعدة الطلاب خلال تسجيل الرغبات.
 
وكان أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح أمس الأحد، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 40 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg، للعام الجامعي الجديد 2022/2023.
 
وأكد  السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.

 


تنسيق الجامعات 2022

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تنسيق المرحلة الثالثة

اخبار مصرية

اليوم السابع بلس



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