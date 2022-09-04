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تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. استمرار تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة

الأحد، 04 سبتمبر 2022 07:00 ص
تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. استمرار تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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يواصل طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة للتنسيق اليوم الاثنين، أعمال تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى وذلك فى ثانى أيام انطلاق أعمال المرحلة، حيث أتاح مكتب التنسيق موقع التنسيق الإلكترونى لبقية الطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين فى الدور الثانى لتدوين رغباتهم، وذلك فى الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب.

 

ويتاح أمام الطلاب تسجيل الرغبات من خلال جهاز الحاسب الآلى الشخصى للطالب المزود بالإنترنت على مدار الـ 24 ساعة، أو من خلال معامل التنسيق بالجامعات الحكومية، حيث توفير الفنيين والإداريين لمساعدة الطلاب خلال تسجيل الرغبات.

 


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