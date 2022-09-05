اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في بولاق الدكرور

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 01:02 ص
تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في بولاق الدكرور ارشيفيه
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة في بولاق الدكرور، فيما أشارت التحريات الأولية إلى أن الوفاة طبيعية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة مستأجرة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة مستأجر الشقة، ولا توجد بها أي إصابات، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الوفاة طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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