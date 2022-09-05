بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان تدين التفجير قرب السفارة الروسية بكابول

كتبت : هند المغربي

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في أفغانستان (يوناما)، عن إدانتها للتفجير الذي وقع قرب السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول.

وأكدت البعثة - في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر" - ضرورة اتخاذ السلطات الحالية خطوات لضمان سلامة وأمن الشعب وكذا البعثات الدبلوماسية".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت مقتل اثنين من موظفيها في السفارة الروسية بكابول إثر تفجير انتحاري وقع بالقرب من بوابتها صباح اليوم الاثنين.

وأفادت مصادر بالشرطة الأفغانية - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم - بأن الانفجار نفذه انتحاري، وأطلقت قوات الشرطة الأفغانية النار عليه، وأسفر الهجوم عن مقتل وإصابة ما بين 15 إلى 20 شخصاً وإصابة أخرين بجروح.