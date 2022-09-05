بدء الكشف الطبى على الطلاب الجدد بجامعة القاهرة 17 سبتمبر بمستشفى الطلبة

كتب ـ محمد صبحى

أعلنت جامعة القاهرة ، الجدول الزمني لإجراء الكشف الطبي على طلابها الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وإجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس، ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا علي سلامة الطلاب. ومن المقرر أن يبدأ الكشف الطبي يوم 17 سبتمبر بالطلاب الجدد الملتحقين بكلية الطب البشرى على أن ينتهي يوم 24 أكتوبر.

وأكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، جاهزية مستشفى الطلبة بالجيزة لاستقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي، ووجه بضرورة توفير كافة سبُل الراحة للطلاب الجُدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التي تقابلهم، وتعدد عيادات الكشف، وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب منعًا للتكدس، مع التشديد على الالتزام بكافة إجراءات وإرشادات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية، ومشيرًا إلى أن الجامعة تُنشئ ملفًا صحيًا لكل طالب مستجد لمتابعة حالته الصحية طوال دراسته بالجامعة، وذلك في إطار سعي جامعة القاهرة إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها، والحرص على مستقبلهم وسلامتهم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الكشف الطبي يتم بمقر مستشفى الطلبة في ميدان الجيزة، من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 11:30 ظهرًا (للطالبات)، ومن الساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30 ظهرًا (للطلبة)، مشيرًا إلى أنه تم تحديد يوم 17 سبتمبر لإجراء الكشف الطبي على طلاب كلية الطب البشري وطب الأسنان من حرف (أ) إلي حرف (غ)، و 18 سبتمبر لطلاب الطب البشري وطب الأسنان من حرف (ف) إلي حرف(ي)، و19 سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي على طلاب كلية الصيدلة من حرف (أ) إلى حرف (غ)، و 20 سبتمبر لطلاب كلية الصيدلة من حرف (ف) إلى حرف (ي)، و 21 سبتمبر لتوقيع الكشف على طلاب كلية الطب البيطري، و22 سبتمبر لطلاب كلية التمريض من حرف (أ) إلى حرف (غ)، و 24 سبتمبر كلية التمريض من حرف (ف) إلى حرف (ي).

وأضاف الدكتور جمال الشاذلي، أنه تم تحديد يوم 25 سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي على طلاب كلية الهندسة من حرف (أ) إلى حرف (ز)، و 26 سبتمبر لطلاب كلية الهندسة من حرف (س) إلى حرف (ق)، و 27 سبتمبر لطلاب كلية الهندسة من حرف (ك) إلى حرف (ي)، كما تم تحديد يوم 28 سبتمبر للكشف على طلاب كلية الإعلام من حرف (أ) إلى حرف (غ)، و 29 سبتمبر لطلاب كلية الإعلام من حرف (ف) إلى حرف (ي)، ويوم 1 أكتوبر لطلاب كلية العلاج الطبيعي، و2 أكتوبر لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و 3 أكتوبر لطلاب كلية الآثار، و 4 أكتوبر لطلاب كليتي التخطيط العمراني والتربية النوعية، و 5 أكتوبر لطلاب كليتي العلوم ورياض الأطفال من حرف (أ) إلى حرف (ض)، و 9 أكتوبر لطلاب كليتي العلوم ورياض الأطفال من حرف (ط) إلى حرف (ي).

كما تم تحديد يوم 10 أكتوبر لتوقيع الكشف الطبي على طلاب كلية الحاسبات والمعلومات من حرف (أ) إلى حرف (ض)، ويوم 11 أكتوبر لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات من حرف (ط) إلى حرف (ي)، و 12 أكتوبر لطلاب كلية الزراعة من حرف (أ) إلى حرف (ض)، و 13 أكتوبر لطلاب كلية الزراعة من حرف (ط) إلى حرف (ي)، و15 أكتوبر لطلاب كلية دار العلوم من حرف (أ) إلى حرف (ض)و 16 أكتوبر لطلاب كلية دار العلوم من حرف (ط) إلى حرف (ي)، و 17 أكتوبر لطلاب كلية الآداب من حرف (أ) إلى حرف (ذ)، و 18 أكتوبر لطلاب كلية الآداب من حرف (ر)، إلى حرف (ي)، و19 أكتوبر لطلاب كلية الحقوق من حرف (أ) إلى حرف (ذ)، و 20 أكتوبر لطلاب كلية الحقوق من حرف (ر) إلى حرف (ي). كما تم تحديد يوم 22 أكتوبر لتوقيع الكشف الطبي علي طلاب كلية التجارة من حرف (أ) إلى حرف (خ)، و23 أكتوبر لطلاب كلية التجارة من حرف (د) إلى حرف (ص)، و 24 أكتوبر لطلاب كلية التجارة من حرف (ض) إلى حرف (ي).