انطلاق موسم جني القطن صنف جيزة 94 بمحافظة الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن المهندس أشرف طه نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية، إنطلاق موسم جني محصول القطن صنف جيزة 94 بالمحافظة من قرية صفيطة التابعة لرئاسة مركز الزقازيق في حضور المهندس احمد زكي مدير عام الإدارة الزراعية بالزقازيق والمهندس محمد ابراهيم سالم مدير عام إدارة البساتين والمهندس أشرف الدمرداش مدير عام إدارة الإرشاد الزراعي والمهندس أحمد العساسى مدير إدارة المكافحة الحقلية بالمديرية وعدد من مزارعي القرية،لافتاً إلى أن إجمالي مساحة القطن المزروعة صنف جيزة 94 لهذا العام بلغت 56117 فدان.

أوضح مدير عام الزراعة أنه تم تطبيق المنظومة الجديدة لتداول الأقطان والتي تعتمد على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة ودون وسطاء من الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا معبأة في أكياس يتم توفيرها من خلال مراكز التجميع وذلك لتحقيق سعر عادل وأعلى عائد للمزارع من خلال نظام المزايدة بمشاركة شركات التجارة حيث يتم بيع الأقطان أمام أعين المزارعين حيث تُساهم المنظومة في الحفاظ على نظافة القطن وجودته مما ينعكس على زيادة أسعاره وتنافسيته عالميًا.

وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية وإستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الإستيراد وزيادة الدخل القومي.