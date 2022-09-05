المنشاوى يتابع أعمال تأثيث وتجهيز مقر جامعة أسيوط الأهلية قبل بدء الدراسة

زار الدكتور أحمد المنشاوى، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط صباح اليوم الاثنين، حرم جامعة أسيوط الأهلية بمدينة أسيوط الجديدة والتى رافقه فيها عدد من أعضاء اللجنة المشرفة على ملف الجامعة الأهلية ، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة أسيوط السابق والدكتور محمد حلمى الحفناوى المستشار الهندسى لرئيس الجامعة ، و شوكت صابر أمين عام الجامعة ، و الأمناء المساعدين.

وصرح رئيس جامعة أسيوط، أن تلك الزيارة تستهدف متابعة أعمال ، وتأثيث مقر الجامعة الأهلية، وذلك فى ضوء الاستعدادات الجارية على قدم وساق لاستقبال الطلاب تزامناً مع اقتراب بدء العام الجامعى الجديد 2022 /2023 والمقرر له أول أكتوبر .

وكشف الدكتور أحمد المنشاوى إلى وصول العمل بمقر الجامعة الأهلية إلى مراحله الأخيرة، والتى تشهد وضع عدد من اللمسات النهائية لانتهاء تشطيب الحرم الجامعى حيث وجه سيادته خلال الجولة بضرورة وضع اللافتات الإرشادية لتوضيح خط السير ، وأماكن دخول وخروج الطلاب تيسيراً عليهم ولتسهيل حركتهم داخل حرم جامعة أسيوط الأهلية.



المنشاوى يتابع أعمال تأثيث وتجهيز مقر جامعة أسيوط الأهلية (2)



المنشاوى يتابع أعمال تأثيث وتجهيز مقر جامعة أسيوط الأهلية (3)



المنشاوى يتابع أعمال تأثيث وتجهيز مقر جامعة أسيوط الأهلية (4)



المنشاوى يتابع أعمال تأثيث وتجهيز مقر جامعة أسيوط الأهلية (5)



المنشاوى يتابع أعمال تأثيث وتجهيز مقر جامعة أسيوط الأهلية (6)