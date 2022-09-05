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المستشار الألمانى: لن نزود أوكرانيا بالسلاح إلا بالتنسيق مع حلفائنا

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 01:03 ص
المستشار الألمانى: لن نزود أوكرانيا بالسلاح إلا بالتنسيق مع حلفائنا شولتز
كتب أحمد عرفة

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أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، أن ألمانيا لن تزود أوكرانيا بالسلاح إلا بالتنسيق مع حلفائها، بعيدا عن الخطوات أحادية الجانب، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المستشار الألماني: نحن نقدم أسلحة فعالة للغاية، بالتنسيق دائما مع أصدقائنا وحلفائنا، لافتا إلى أن ألمانيا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، تزود أوكرانيا براجمات صواريخ، وهولندا تزودها بمدافع هاوتزر.

وأوضح المستشار الألماني أن جميع القرارات مدروسة جيدا، وأريد أن أوضح أنني ملتزم بذلك، لن تكون هناك خطوات أحادية الجانب من طرفنا.

 


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