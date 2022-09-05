الكنيسة تصلى الجناز على الراهب القمص تكلا أنبا بولا

كتب محمد الأحمدى

صلى الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير أنبا بولا العامر بالبحر الأحمر صلاة جناز الراهب القمص تكلا أنبا بولا، واشترك معه الأنبا إنيانوس أسقف بنى مزار والبهنسا، ومجمع رهبان الدير.

وتقدم الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيــس المركــز الثقـافي القبطي الأرثوذكسي، بخالص العزاء إلى الأنبا دانيال أسقف و رئيس دير أنبا بولا بالبحر الاحمر، ومجمع رهبان الدير، في رحيل الأب الفاضل الراهب القمص تكلا أنبا بولا، طالبين نياحـًا لروحه الطاهرة، وتعزيات السماء لأولاده ومحبيه.

وولد الراهب القمص تكلا الأنبا بولا يوم 3 مايو من عام 1952 والاسم العلمانى له هانى جورجى رزق ودخل الدير في 13 نوفمبر عام 1983 وترهب في 18 ديسمبر عام 1987 وحصل على الكهنوت في 29 ديسمبر عام 2007 وحصل على القمصية في 12 يوليو عام 2011 ورحل في 4 سبتمبر 2022 عن عمر ناهز 70 عاماً.



الراهب القمص تكلا



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