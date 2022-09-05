اليوم السابع
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القوى العاملة: السلامة المهنية تدعم خلق فرص عمل جديدة آمنه للشباب

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 01:55 م
القوى العاملة: السلامة المهنية تدعم خلق فرص عمل جديدة آمنه للشباب يوم للسلامة والصحة المهنية ببور سعيد
كتبت آية دعبس

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تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، بشأن تنظيم  يوم للسلامة والصحة المهنية بعنوان " نحن نتعلم ونتكيف " بأحد شركات الحاويات بشرق بورسعيد ، وذلك لنشر ثقافة السلامة وتوفير الدعم اللازم للمنشآت .
 
وافتتح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد ، هذا النشاط بالتأكيد على أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير الدعم اللازم للمنشآت ، وزيادة الدور التوعوي والتثقيفي للعمال للحفاظ على المنشآت والعمال وزيادة الإنتاج ، وخلق فرص عمل جديدة لأبنائنا الشباب في بيئة عمل آمنة وضرورة توفير كل الموارد اللازمة لدعم وتطوير ثقافة السلامة للعمال .
 
وقدمت الشركة الشكر والتقدير لمديرية القوى العاملة على كل الأنشطة والتدابير التي تبذل فيها إدارة السلامة لتوفير أقل نسبة خطر ممكنة وزيادة شعور العاملين بالأمان ، بالتعاون مع إدارة السلامة بالشركة ، كما قامت الشركة بتكريم العاملين وتوزيع شهادات تقدير للمتميزين من العمال في مجال السلامة والتشغيل.
 
يوم للسلامة والصحة المهنية ببور سعيد
يوم للسلامة والصحة المهنية ببور سعيد
 

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