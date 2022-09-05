القاهرة والإسكندرية تتصدران قائمة المشروعات الخضراء بالمبادرة الوطنية

كتبت ــ منال العيسوى

استقبلت المنصة الإلكترونية للمبادرة الوطنية ل لمشروعات الخضراء الذكية أكثر من 1500 مشروع حتى 1 سبتمبر الحالى، أى قبل إغلاق باب التقديم بـ6 أيام، حيث إنه تم فتح الباب للتقديم عبر الموقع الإلكترونى من 21 أغسطس وحتى 7 سبتمبر.

حصل "اليوم السابع" على الإحصائية المتعلقة بالعدد المتقدم للمشروعات التى وصل عددها 1500 مشروع أخضر، وتصدرت محافظة القاهرة قائمة المشروعات المقدمة حيث وصل عددها 296 مقترحا، تليها محافظتى الجيزة بـ120 مقترحا والإسكندرية بـ100، ثم محافظة المنيا 74 مشروعا ثم أسيوط بـ73 مشروعا.

جدير بالذكر، أنه من 7 سبتمبر وحتی 15سبتمبر،سيتم تحكيم المشروعات المتقدمة من اللجنة المشكلة والدعم الفني للمشروعات الفائزة في إعداد عروض تقديمية مقنعة للجهات الممولة بجدارة المشروعات بالتمويل فى كل محافظة على حدة، ثم يتم التصعيد على مستوى الجمهورية لاختيار 18 مشروع فقط يتم عرضهم بمؤتمر المناخ ودعمهم المالى للتنفيذ .